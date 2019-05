Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Höfen a.d. Enz - Gartenhäuser wurden Raub der Flammen

Höfen a.d.Enz (ots)

Zeugen stellten am Samstagmorgen gegen 01.40 Uhr ein Feuer in Höfen a.d. Enz, Fördeltal, fest und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Als diese vor Ort eintraf, standen zwei nebeneinander auf einem Garten-Grundstück befindliche hölzerne Gartenhütten in Vollbrand. Kurze Zeit später stürzten beide Hütten zusammen. Der Feuerwehr gelang es, einen in der Nähe stehenden hölzernen Strommasten zu retten. Der Schaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt, die Brandursache ist unbekannt. Die Ermittlungen hierzu werden am Morgen des 04.05.2019 fortgesetzt.

