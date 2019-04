Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein- Nach Unfall geflüchtet

Königsbach-Stein (ots)

Ein 30-jähriger Audi-Fahrer hat am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursacht und ist geflüchtet. Als er gegen 20.15 Uhr von der Straße Allmendäckerle nach rechts in die Ankerstraße einbiegen wollte, geriet er ins Schleudern, fuhr über die Mittelinsel, zerstörte dabei die Bepflanzung und ein Verkehrszeichen und bog danach in die Theodor-Heuss-Straße ein, wo er aufgrund eine Schadens am Fahrzeug stehen blieb. Ein Zeuge verständigte die Polizei während der Verursacher den Unfallwagen stehen ließ und zu Fuß flüchtete. Eine Streife des Polizeireviers Pforzheim Nord griff den offensichtlich alkoholisierten 30-Jährigen schließlich auf. Der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste die Beamten zur Blutprobe begleiten und wird nun angezeigt. Der Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

