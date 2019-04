Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bad Schönborn - Vermisstensuche mit Hubschraubereinsatz - 80-Jähriger wohlbehalten in Klinik zurückgekehrt

Karlsruhe (ots)

Nachdem aus einer Klinik in Bad Schönborn am Ostermontag seit den Nachmittagsstunden ein 80-jähriger Mann vermisst war und gegen Abend Anzeige erstattet wurde, leitete die Polizei noch in den Abendstunden umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei wurde auch für längere Zeit ein Polizeihubschrauber zur Suche nach dem Senior eingesetzt. Schließlich kehrte der 80-Jährige gegen 01.25 Uhr selbständig und wohlbehalten wieder zurück. Seinen Angaben zufolge hatte er sich bei Einbruch der Dunkelheit verlaufen.

