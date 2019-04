Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Alkoholisierter Mann ins Gleisbett gestürzt

Karlsruhe (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann ist am Sonntag gegen 7.15 Uhr lebensgefährlich verletzt worden. Der 30-jährige Asylbewerber randalierte zunächst in der Landeserstaufnahmestelle in der Durlacher Allee. Zeugenaussagen zufolge soll er plötzlich aus noch unbekannter Ursache über die Fahrbahn gerannt und in der Folge über die Brüstung der Straßenbahnunterführung am Ostring geklettert sein. Dort stürzte der Mann aus über sechs Metern Höhe auf das Gleisbett und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

