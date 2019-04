Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild nach bewaffnetem Raubüberfall auf älteres Ehepaar

Karlsruhe (ots)

Wie bereits in unserer Meldung vom 12.04.2019, 16:14 Uhr, berichtet, haben zwei mit Schusswaffen bewaffnete Täter in Karlsruhe-Rüppurr ein älteres Ehepaar in ihrem Haus überfallen und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4244661

Die Männer werden nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Foto gesucht: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-karlsruhe-karlsruhe-bewaffneter-raub-in-privathaus/

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

