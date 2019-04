Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Pkw-Fahrer gefährdete den Straßenverkehr

Karlsruhe (ots)

Einen erheblich alkoholisierten Pkw-Fahrer konnte die Polizei am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 564 aus dem Verkehr ziehen. Kurz nach 13.00 Uhr meldete eine Pkw-Lenkerin über Notruf den in Höhe Busenbach vor ihr fahrenden Audi-Fahrer, da dieser immer wieder weit über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei auch zwei Radfahrer gefährdet hatte. An diesem Sonntag fanden auf der Landesstraße 564 in Höhe Frauenalb Motorradkontrollen statt. Der Pkw, der in Richtung Bad Herrenalb fuhr, sollte dann an der Kontrollstelle angehalten werden. Eine Beamtin gab dem 55-Jährigen Fahrer eindeutige Anhalteszeichen. Diese ignorierte der Fahrer und setzte seine Fahrt fort. Die Polizeibeamtin musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Mann von einer Streife gestoppt werden. Der 55-Jährige verhielt sich unkooperativ und machte einen orientierungslosen Eindruck. Er wurde zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Revier verbracht. Dort verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes und er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Audi des Mannes wurde abgeschleppt. Am Fahrzeug waren über die gesamte linke Fahrzeugseite Unfallspuren festzustellen. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Karlsruhe übernommen.

