Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Pkw-Fahrer begeht Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, ereignete sich in der Waldstraße in Stutensee eine Verkehrsunfallflucht. Ein Mercedes-Fahrer beschädigte einen geparkten Subaru und fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, davon. Kurze Zeit später kam er an die Unfallstelle zurück, betrachtete den Schaden am fremden Pkw und fuhr erneut davon. Beide Vorfälle wurden von zwei Zeugen unabhängig voneinander beobachtet. Circa 20 Minuten später kam der flüchtige Pkw-Fahrer einer Polizeistreife in Schlangenlinien entgegen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer rund 2,1 Promille hatte und zur Festnahme von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ausgeschrieben war. Sein Beifahrer war ebenfalls deutlich alkoholisiert und konnte zu diesem Zeitpunkt keine Zeugenaussage machen. Dem Pkw-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er der JVA Karlsruhe überstellt. Am Subaru entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

