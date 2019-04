Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fahrzeugführer

Enzkreis / Birkenfeld (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 22.00 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Lenker die K 4576 von Birkenfeld kommend in Richtung Gräfenhausen. In einer leichten Linkskurve kam er alleinbeteiligt, vermutlich in Folge alkoholischer Beeinflussung, nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte dann zunächst mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum. Im weiteren Unfallverlauf prallte der Pkw seitlich auf einen weiteren Baum und kam letztlich in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Bergung und Versorgung durch die Feuerwehr und Rettungskräfte wurde der Unfallfahrer zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers, der auch eine Blutprobe abgeben musste, wurde beschlagnahmt.

