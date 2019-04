Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bretten - Brettener Polizei ermittelt gegen Auto-Poser-Szene - Fahrzeuge beschlagnahmt

Bretten (ots)

In einer gemeinsamen Aktion haben Beamte der Kriminalpolizei Böblingen und des Polizeireviers Bretten zwei aufwändig getunte VW Golf beschlagnahmt, die mit der sogenannten Autoposer-Szene in Verbindung stehen. Darin waren Teile verbaut, die bei Diebstählen vom Gelände diverser Autohäuser im Raum Stuttgart, Heilbronn, Pforzheim, Waiblingen, Mannheim und Herrenberg entwendet worden waren. Gegen die Besitzer der Fahrzeuge, zwei junge Männeraus Walzbachtal und Gondelsheim, die zur Tatzeit im Alter von 18 und 19 Jahren waren, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Brettener Polizei registriert schon seit geraumer Zeit verstärkt Aktivitäten der "Poser-Szene", durch die leidgeplagte Anwohner mit PS-starken und teilweise sehr aufwändig umgebauten Serienfahrzeugen nachts aus dem Schlaf gerissen werden. Das aufwändige Umbauen von Pkw, in der Szene auch "tunen" genannt, ist zunächst nicht zu beanstanden, wenn alle Vorschriften eingehalten werden.

Nicht selten fahren diese Fahrzeuge aber mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und mit lauten Motorgeräuschen durch Brettens Straßen. Betroffen sind insbesondere die Wilhelmstraße, die Bahnhofstraße, die Georg-Wörner-Straße und die Pforzheimer Straße.

"Leider werden durch dieses unverantwortliche und völlig inakzeptable Verhalten nicht selten auch schwere Verkehrsunfälle verursacht", so der Leiter des Polizeireviers Bretten, Polizeioberrat Bernhard Brenner. "Wir werden daher in unserem Zuständigkeitsbereich den Kontrolldruck stark erhöhen und an entsprechenden Stellen auch stationäre Kontrollstellen einrichten. Bei entsprechenden Fehlverhalten werden sowohl die Fahrer als auch die angebauten Fahrzeugteile genauestens unter die Lupe genommen und bei entsprechenden Verstößen konsequent Verfahren eingeleitet."

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell