Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, kam es in der Pforzheimer Bleichstraße zu einem Küchenbrand. Ein Hausbewohner hatte vergessen eine Herdplatte auszuschalten und schlief ein. Sein Nachbar bemerkte eine Rauchentwicklung im Treppenhaus und hörte den Rauchmelder in der entsprechenden Wohnung, weshalb er die Leitstelle verständigte. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Sowohl der 65 Jahre alte Wohnungsinhaber als auch der Brandentdecker wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation im Krankenhaus medizinisch betreut.

