Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Karlsruhe) Eggenstein-Leopoldshafen - Fahrzeug mit Keyless-Go-System entwendet

Karlsruhe (ots)

Ein mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestatteter BMW wurde in der Nacht zum Dienstag in der Straße Neue Krautgärten in Eggenstein von bislang unbekannten Tätern entwendet. Das entwendete Fahrzeug wurde gegen 01:00 Uhr in der Nähe eines Werksgeländes in Bühl unbesetzt und mit laufendem Motor festgestellt. Durch den Werksschutz der Firma wurde die Polizei verständigt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst sichergestellt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst telefonisch, unter 0721/666-5555, entgegen.

