POL-KA: (Enzkreis)Friolzheim - Einbrecher suchen Kleingartenanlage auf

Enzkreis (ots)

(Enzkreis) Friolzheim - Einbrecher suchen Kleingartenanlage auf

Gleich in vier Gartenhäuser sind Diebe in der vergangenen Woche in einer Kleingartenanlage in Friolzheim eingestiegen.

Die Langfinger verschafften sich meist gewaltsam Zutritt in die Hütten in dem sie die Eingangstüren oder Fenster gewaltsam öffneten. In den Häusern entwendeten sie überwiegend Haushaltsgegenstände sowie Gartengeräte. Über die Höhe des Stehlgutes sowie über den angerichteten Sachschaden kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Der Polizeiposten Heimsheim bittet hinsichtlich des Tatgeschehens um sachdienliche Hinweise tagsüber unter 07033/31457.

