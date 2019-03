Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA) Bruchsal- Zeugen gesucht- Exhibitionist am Bruchsaler Bahnhof

Bruchsal (ots)

Am Donnerstagabend trieb ein Exhibitionist sein Unwesen am Bruchsaler Bahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der deutlich alkoholisierte 55-jährige Mann mehrere Frauen auf dem Bahnsteig mit geöffneter Hose an und stellte dabei sein bestes Stück zur Schau. Auch die verständigten Polizeibeamten konnten sich vom entblößten Geschlechtsteil des Herrn am Gleis persönlich überzeugen und nahmen ihn fest.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Angelegenheit und sucht weitere Zeugen unter 0721/666 5555.

