Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - 56-Jähriger von Pkw an Hauswand gedrückt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 56-Jähriger am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bretten zu. Die 50-jährige Ehefrau half ihrem Mann bei der Reparatur des auf einem Stellplatz vor dem Haus in der Weißhofer Straße geparkten Pkw. Während der 56-Jährige hinter dem Pkw stand um die Bremsleuchte zu kontrollieren, sollte seine Frau die Zündung einschalten und die Bremse drücken. Die Frau startete jedoch den Motor, verwechselte Brems- und Gaspedal und fuhr rückwärts. Hierbei wurde der 58-Jährigen gegen die Hauswand gedrückt. Weiterhin beschädigte die Frau mit der offen stehenden Fahrertüre noch einen daneben geparkten Pkw. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell