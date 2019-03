Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unfall mit schwerverletztem Mofafahrer

Pforzheim (ots)

Am Montagabend kam es auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße zu einem Unfall bei dem ein 67-jähriger Mofafahrer schwer verletzt wurde. Eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin bog gegen 17.45 Uhr ohne anzuhalten von der Sickingenstraße auf die Westliche Karl-Friedrich-Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße in östliche Richtung fahrenden Mofafahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der Mofafahrer wurde zu Boden geschleudert. Rettungskräfte mussten den 67-Jährigen in ein Krankenhaus bringen, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert sich auf etwa 2.500 Euro.

