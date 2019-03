Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unbekannter setzt zwei Papierstapel in Brand

Pforzheim (ots)

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag einen Papierstapel vor einem Wohnanwesen in der Westlichen Karl-Friedrich-Str. angezündet. Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde das Feuer kurz vor 02:00 Uhr entdeckt. Trotz eines Löschversuchs mit zwei Wasserflaschen musste die Berufsfeuerwehr Pforzheim ausrücken um die Flammen zu löschen. Glücklicherweise entstand an der Hausfassade kein Schaden.

Zu einem weiteren Brand kam es kurze Zeit später in der Moritz-Müller-Straße. Auch hier hatte vermutlich der gleiche Täter ebenfalls Zeitungspaket angezündet. Durch das rasche Einschreiten der Wehr entstand auch hier kein Gebäudeschaden.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen, die in der Nacht im Bereich der Westlichen Karl-Friedrich-Straße oder Moritz-Müller-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 07231/186-3311 zu melden.

