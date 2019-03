Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - 89-jährige Fußgängerin von Bus angefahren und schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstagmittag eine 89 Jahre alte Fußgängerin, die beim Überqueren der Straße von einem Bus angefahren wurde.

Die Frau beabsichtigte um 15 Uhr die Leopoldstraße in Richtung Westliche Karl-Friedrich-Straße zu überqueren. Hierbei wurde sie von einem 52 Jahre alten Gelenkbus-Fahrer übersehen, der vom Leopoldplatz kommend in die Leopoldstrasse Richtung Zerrennerstraße abbog. Die Frau wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Wer zum Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell