Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 11 jähriger Junge wird von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Glück im Unglück hatte ein 11 Jahre alter Junge als er am Donnerstagabend verbotener Weise mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Goethestraße / Dieselstraße befuhr und dabei von einem Pkw erfasst wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 43 Jahre alte Ford-Fahrerin kurz nach 19:00 Uhr die Goethestraße in Richtung Dieselstraße. Am dortigen Zebrastreifen übersah sie den Jungen mit seinem Fahrrad und erfasste ihn am vorderen Rad. Das Kind kam zu Fall und zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

