Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Ispringen - Zusammenprall führt zu zwei Leichtverletzen

Ispringen (ots)

Ein Frontalzusammenstoß in Ispringen führte am Montagvormittag zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 11.35 Uhr auf der Eisenbahnstraße von Pforzheim kommend in Fahrtrichtung Ersingen unterwegs. Etwa auf Höhe des Dorfplatzes in Ispringen kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrbahn ab und wurde vom dortigen Bordstein abgewiesen. Anschließend prallte sie mit einer entgegenkommenden 41-jährigen Frau zusammen. Sowohl der Mercedes als auch der Renault der jüngeren Dame drehten sich in Folge des Unfalles um hundertachtzig Grad, ehe sie zum Stehen kamen. Die beiden Frauen verletzten sich leicht und der Rettungsdienst transportierte sie zur Weiterbehandlung in umliegende Kliniken. Beide Autos mussten abgeschleppt werden und ein Zaun eines angrenzenden Grundstückes wurde durch die Kollision beschädigt. Der Sachschaden liegt nach derzeitigem Stand bei etwas über 20.000 Euro. Neben den Beamten des Verkehrskommissariates Pforzheim und des Polizeireviers Pforzheim-Süd waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr Ispringen im Einsatz.

