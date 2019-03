Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Karlsruhe (ots)

An der Großbaustelle der Hauptfeuerwache in der Zimmerstraße sowie an einer Baustelle der Finterstraße in der Karlsruher Südstadt sind am Wochenende beziehungsweise in der Nacht zum Montag Werkzeugcontainer aufgebrochen und Werkzeug- Maschinen entwendet worden. Darüber hinaus stiegen möglicherweise dieselben Täter auch in einen Bauwagen am Tivoliplatz ein.

Vorwiegend kamen diverse hochwertige Elektrowerkzeuge sowie ein Schweißgerät abhanden. Die genaue Schadenshöhe steht indessen noch nicht fest.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 zu melden.

