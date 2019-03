Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Zusammenstoß mit Pkw - Fahrradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Karlsruhe (ots)

Seinen schweren Unfallverletzungen ist am Freitag ein 80-Jähriger in einem Krankenhaus erlegen. Wie bereits berichtet kam es am Mittwochmorgen zu dem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrradfahrer und einem Pkw auf der Carl-Metz-Straße. Hierbei zog sich der Senior die schweren Verletzungen zu.

