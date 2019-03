Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw-Stammheim - Einbrecher schlagen Hauswand ein

Calw (ots)

Mit außerordentlichem Kraftaufwand sind Einbrecher am Samstagmorgen in einen Lebensmitteldiscounter in Calw-Stammheim eingedrungen und haben Spuren der Verwüstung hinterlassen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen die Diebe kurz nach 02.30 Uhr die Außenwand auf der Rückseite des Marktes ein. Durch die entstandene Öffnung zwängten sie sich in das Geschäft und schoben dafür ein Regal mit Getränken zur Seite. Im Inneren schmissen sie komplette Regale mit Getränken um, um so an ein dahinterliegendes Bürofenster zu gelangen. Die Scheibe wurde zertrümmert und die dahinter befindliche Elektroinstallation abgerissen. Ob die Einbrecher bei ihrer Tour fündig wurden, kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden.

Die Kriminalpolizei aus Calw hat die Ermittlungen bereits übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 07051-1610 zu melden.

