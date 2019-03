Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Remchingen (ots)

In ein Wohnhaus gewaltsam eingebrochen und Bargeld entwendet wurde am Samstagabend in Remchingen-Wilferdingen.

Im Zeitraum von 18.00 Uhr und 23.45 Uhr gelangten der oder die Täter in den Gartenbereich des Einfamilienhauses im Lukas-Moser Weg, wo im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein Fenster aufgehebelt wurde. Im Wohnobjekt wurden sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Mit ihrer Beute verließen die Täter vermutlich über den Wintergarten wieder das Wohnhaus. Das Pforzheimer Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 oder an das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0.

