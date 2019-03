Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw-Altburg - Einbrecher haben es auf Kupfer abgesehen

Calw (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in eine Firma in Calw-Altburg gewaltsam eingedrungen und haben Kupfer im Wert von ca. 10.000 Euro erbeutet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand warfen die Täter auf der Gebäuderückseite ein Fenster ein und gelangten so in das Innere der Firma. Im Inneren gingen sie zielstrebig an mehrere Maschinenkoffer und nahmen Kupferteile sowie eine Kabeltrommel an sich. Mit ihrer Beute konnten die Täter bislang unerkannt flüchten. Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt die zum Abtransport einen Transporter oder Sprinter benutzt haben.

Das Kriminalkommissariat Calw bittet Zeugen oder Hinweisgeber die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 07051/161-324 zu melden.

