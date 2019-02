Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Serie von Sachbeschädigungen an Autos - Zeugenaufruf

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagabend kam es in Kronau zu einer Serie von Sachbeschädigungen an mehreren Autos.

Unbekannte Täter haben, zwischen 16:00 und 22:00 Uhr, mehrere Pkw beschädigt. Diese waren im Bereich der Kronen-, der Benz- und der Zeppelinstraße abgestellt. Die Täter traten und rissen die Außenspiegel der Fahrzeuge ab und beschädigten bei weiteren Autos die Scheiben. Nach bisherigem Kenntnisstand liegt der Sachschaden im Bereich von mehreren tausend Euro. Ob die Taten mit dem Faschingsumzug in Kronau am vergangenen Sonntag in Verbindung stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet Zeugen und weitere Geschädigte, welche bislang noch keine Anzeige erstattet haben, sich unter der Nummer 07253 8026-0 zu melden.

Lukas Roth, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell