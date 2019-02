Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbrecher sucht Gaststätte auf

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter erbeutete bei einem Einbruch am Samstagmorgen in eine Gaststätte in Blankenloch Bargeld im vierstelligen Bereich.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte der Dieb gegen 04:40 Uhr gewaltsam über die Kellertür in das Anwesen der Gaststätte in der Blankenlocher Hauptstraße. Im Thekenbereich bricht er eine verschlossene Schublade auf und nimmt das aufgefundene Bargeld an sich. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Waldstadt bittet Zeugen die an dem besagten Morgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0721-967180 zu melden.

