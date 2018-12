POL-KA: (KA) Forst - 58-jähriger Pkw-Fahrer tödlich verunglückt

Karlsruhe (ots) - Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer kam am Freitag, gegen 11:30 Uhr, in Forst alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann befuhr die Hambrücker Straße in Fahrtrichtung Hambrücken. Vermutlich erlitt der 58-Jährige während der Fahrt einen internistischen Notfall. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, verstarb der Mann noch am Unfallort.

