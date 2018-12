POL-KA: (KA) Jöhlingen - Dieb hat es auf Leergut abgesehen

Karlsruhe (ots) - Leergut in bislang unbekannter Höhe entwendete ein Dieb am Freitagmorgen aus einem umzäunten Getränkelager in Jöhlingen.

Nach bisherigem Kenntnisstand stieg der Unbekannte gegen 03:30 Uhr insgesamt drei Mal über einen Zaun, um an das Leergutregal zu gelangen. Dort schnappte er sich mehrere Kisten und warf diese über das Gitter. Im Anschluss kletterte er ebenfalls wieder über die Umzäunung und verschwand zu Fuß über das angrenzende Feld in Richtung Weingarten.

Das Polizeirevier Bretten ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07252/50460 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell