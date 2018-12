POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße, Nähe Kapellenstraße, und entwendete Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei in Philippsburg 07256/93290 bittet aufmerksame Bürger, die zu entsprechender Zeit im Bereich Wiesenstraße/Kapellenstraße eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, um ihre Mithilfe.

