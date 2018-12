POL-KA: (Enzkreis) Ispringen - Unfallzeugen nach Rotlichtfahrt gesucht

Ispringen (ots) - Ein 62 Jahre alter VW-Passat-Fahrer befuhr am frühen Donnerstagmorgen die Landstraße 570 in Fahrtrichtung Pforzheim. An der Einmündung mit der Dammstraße missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrskommissariats Pforzheim um 07.30 Uhr das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 49 Jahre alten Skoda-Fahrer, der seinerseits von der Dammstraße kommend beabsichtigte nach links auf die Landstraße/Eisenbahnstraße einzubiegen. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 7.000 Euro, wobei der Skoda abgeschleppt werden musste. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen der beiden Beteiligten zum Unfallhergang, wird insbesondere nach dem Fahrer eines weißen Kastenwagens gesucht, der von Pforzheim kommend, eine Lücke ließ, um dem Skoda das Einbiegen auf die Eisenbahnstraße zu ermöglichen Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell