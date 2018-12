POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei zeigt bei Gurtkontrollen den richtigen Riecher

Karlsruhe (ots) - Die Verkehrsüberwachung des Polizeipräsidiums Karlsruhe führte am Dienstag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, mit über 20 geahndeten Verstößen, Gurtkontrollen in der Herrenalber Straße in Rüppurr durch. Ein um 14:25 Uhr angehaltener VW-Golf entpuppte sich als Volltreffer.

Die beiden 32-Jährigen im Fond des Fahrzeugs waren beide nicht angeschnallt. Einer von ihnen hatte eine Diebestasche bei sich, die das Auslösen eines Diebstahlalarms in Kaufhäusern verhindern soll. Der 26-jährige Beifahrer und gleichzeitig Freund, der 25-jährigen Fahrerin hatte einen Schlagring einstecken und muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die abgebrühte Fahrerin, bei der äußere Anzeichen auf Drogenkonsum festgestellt wurden, wollte den angebotenen Drogentest umgehen, indem sie angab schwanger zu sein. Davon unbeeindruckt nahmen die Polizisten die Dame mit ins Krankenhaus um eine Blutentnahme zu erheben. Die Frau gab nach einem Anruf auf ihrem Mobiltelefon an, sie könne nicht da bleiben, da ihr Haus in Baden-Baden in Flammen stünde. Eine Überprüfung der Aussage ergab, dass es eine Schutzbehauptung war, um der Blutentnahme zu entgehen. Letztendlich kam die junge Frau nicht um eine Anzeige, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln und deren Folgemaßnahmen herum.

