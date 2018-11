POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Unfall verursacht und davongefahren

Enzkreis (ots) - Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand in der Rudolphstraße geparkten Audi. Der schwarze A3 wurde dort am Dienstag gegen 17.00 Uhr abgestellt. Der Schaden wurde am Mittwoch gegen 14.00 Uhr festgestellt. Der Verursacher fuhr ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern nach dem Unfall davon. Hinweise zum Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 entgegen.

