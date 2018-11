POL-KA: (PF)Pforzheim - Nach schwerem Sturz einer 80-Jährigen in Linienbus sucht die Polizei Zeugen

Pforzheim (ots) - Nach dem schweren Sturz einer 80-Jährigen am Mittwoch gegen 10 Uhr in einem Pforzheimer Bus der Linie 744 sucht das Verkehrskommissariat zur Klärung des genauen Hergangs noch Zeugen. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 07231/186-4100 beim Verkehrskommissariat Pforzheim zu melden.

Zur Verdeutlichung des Sachverhalts ist die ursprünglich hierzu veröffentlichte Pressemeldung nochmals angeschlossen.

(PF) Pforzheim - Frau in Bus gestürzt - Lebensgefahr

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am erlitt am Mittwoch eine 80-jährige Frau in Pforzheim, als sie im anfahrenden Linienbus zu Boden stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befand sich die Frau kurz nach 10 Uhr in einem Bus der Linie 744 an der Haltestelle Turnplatz. Als dieser anfuhr, stürzte die Frau in den Treppenbereich des Busses und zog sich hierbei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu.

Umgehend alarmierte Rettungskräfte versorgten die Dame zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Weshalb genau die Frau zu Boden stürzte, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

