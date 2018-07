POL-KA: (KA) Neureut, Nordweststadt und Oststadt - Einbrüche im Stadtbereich

Karlsruhe (ots) - Vergangenes Wochenende wurden mehrere Einbrüche im Stadtbereich Karlsruhe festgestellt. Am 07.07.2018 brachen zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr unbekannte Täter in einer Shisha Bar in Neureut ein und konnten hierbei zwei Spielautomaten öffnen und deren Inhalt entwenden. Ebenfalls am Samstag im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr wurde in der Dörrenbacherstraße in ein Einfamilienhaus in der Nordweststadt eingebrochen. Hierbei wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Am frühen Montagmorgen drangen bislang ebenfalls unbekannte Täter gegen 3.00 Uhr in eine Gaststätte in der Tullastraße in der Oststadt ein und öffneten den dortigen Spielautomaten. In allen Fällen hebelten die Täter verschlossene Türen auf, um sich Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Polizeireviere Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/96718-0, Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611und Karlsruhe-Oststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3211 entgegen.

Lea Dittrich, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell