POL-KA: (PF) Pforzheim - Pkw beim Ausparken beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Pforzheim (ots) - Am Montag, zwischen 13:45 und 14:00 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beim Ausparken einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro und flüchtete im Anschluss ohne die Polizei zu informieren. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Straße Am Hauptgüterbahnhof in Pforzheim. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen braunfarbenen Citroen. An dem Fahrzeug wurde die linke Seitenwand eingedrückt und zerkratzt.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich gerne telefonisch unter 07231/186-4100 mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell