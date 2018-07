POL-KA: (KA) Karlsbad- Gefährlich überholt und Radfahrer mit sich gerissen

Karlsbad (ots) - Ein 38-jähriger Pizzalieferant hat am Sonntag gegen 13.30 Uhr mit beinahe einem Promille im Blut einen Verkehrsunfall verursacht. Er wollte auf der K3556 zwischen Spielberg und Ittersbach mit seinem Renault einen 44-jähriger Radfahrer in einer Linkskurve überholen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Autofahrer eine Vollbremsung einleiten und prallte in der Folge mit seiner Fahrzeugfront hinten auf das Trekkingrad. Der Zweiradfahrer wurde von dem Renault mitgerissen, der sich überschlug und den 44-Jährigen auf dem Dach liegend unter sich begrub. Der Pizzalieferant wurde leicht verletzt, der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell