POL-KA: (KA) Karlsruhe - Strandkorb in Brand geraten

Karlsruhe (ots) - Ein Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich entstand am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, in der Marie-Baum-Straße in Karlsruhe. Nach aktuellem Stand wurde ein in einem Vorgarten befindlicher Strandkorb in Brand gesetzt. Durch das Feuer und die Hitze sprang ein Fensterglas, schmolz ein Rollladen, brannte eine Hausfassade an und entstand ein Schaden an der Glasumrandung des Vorgartens. Die Feuerwehr führte die umfangreichen Löscharbeiten durch. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten einzelne Wohnungen, bei denen das Fenster offen stand, überprüft werden. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

