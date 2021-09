Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.09.2021 mit einem Bericht aus dem gesamten Präsidiumsbereich

Heilbronn (ots)

Präsidiumsbereich Heilbronn: Länderübergreifender Sicherheitstag

Sichtbar, ansprechbar, präsent - das war die Maxime für den vierten länderübergreifenden Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum. Anlässlich des Sicherheitstags haben am vergangenen Freitag über 100 Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Unterstützung der Reiterstaffel Mannheim umfangreiche Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Hierdurch sollten der Kontrolldruck erhöht, Straftaten im öffentlichen Raum verhindert und bekämpft sowie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität und der Durchführung von Kontrollen in Bezug auf Ordnungsstörungen. Ergänzt wurden die Maßnahmen durch Beratungs- und Gesprächsangebote des Referats Prävention und durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit. In rund 100 Beratungsgesprächen konnten sich Interessierte zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise auch Einbruchsschutz, informieren und mit den Experten persönlich in Kontakt treten oder sich mittels Informationsmaterial und Flyern informieren. In der Zeit von 07:30 bis 0 Uhr wurden im Präsidiumsbereich 380 Personen, 87 Fahrzeuge, 137 Dokumente und 26 Objekte kontrolliert. Die dabei durchgeführten Personen- und Objektdurchsuchungen deckten fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz auf, 35 Gramm Haschisch, 162 Gramm Marihuana sowie mehrere Cannabissamen wurden sichergestellt. Im Zusammenhang mit einem dieser festgestellten Verstöße kam es zu einer Widerstandshandlung gegen Vollstreckungsbeamte. Einer der kontrollierten Fahrzeugführer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Zudem konnte eine mit Haftbefehl gesuchte Person festgenommen werden. Auch die sogenannte Auto-Poser-Szene wurde kontrolliert. Mehrere Fahrzeugführer erhielten aufgrund technischer Beanstandungen Mängelberichte. Zudem war am Abend eine Person mit ihrem Fahrzeug deutlich zu schnell unterwegs. Auch ein Verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz wurde dokumentiert. Zudem fielen Verstöße gegen die Corona-Verordnung auf, 88 Platzverweise mussten erteilt und drei Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz sanktioniert werden. Auch für den vierten Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum kann eine positive Bilanz gezogen werden.

