Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Nach Unfall geflüchtet

Am vergangenen Samstag, gg. 15.30 Uhr wurde von Zeugen ein Verkehrsunfall im Bereich der Hohen Steige Hausnummer 7 gemeldet. Es konnte beobachtet werden, wie ein dunkler Pkw, vermutlich schwarzer BMW 1er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw mit MOS-Zulassung seitlich touchierte und sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernte. Der flüchtige dunkle Pkw befuhr die Bahnhofstraße in stadtauswärtige Richtung. Es entstand am geparkten Pkw ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen konnten ein Teilkennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges ablesen, das die Buchstaben BCH-M enthalten soll. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich umgehend mit dem Polizeirevier in Buchen unter Telefon 06281/9040 in Verbindung zu setzen.

