Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal: Unfall beim Abbiegen

Bei einem Unfall am Montagmorgen bei Schöntal wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai vom Weiler Jagsthausen-Edelmannshof in Richtung Kloster Schöntal. An der Kreuzung mit der K2321 wollte der Mann nach links in Richtung Berlichingen abbiegen und übersah dabei wohl den aus Richtung Schleierhof heranfahrenden Dacia eines 54-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Hyundai wurde bei dem Zusammenstoß abgewiesen und touchierte dabei einen an die Kreuzung heranfahrenden Skoda. Der 34-Jährige und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Hyundai und der Dacia mussten mit wirtschaftlichen Totalschäden in Höhe von je rund 5.000 Euro abgeschleppt werden. Am Skoda belaufen sich die entstandenen Schäden auf etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell