POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Höpfingen: Einbruch auf Baustellengelände - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 4. Februar und dem 22. Februar mehrere Baucontainer in der Heidelberger Straße in Höpfingen aufgebrochen. Die insgesamt fünf Container waren auf dem Gelände, auf welchem ein Supermarkt entsteht, abgestellt und verschlossen. Die unbekannten Täter brachen diese mit roher Gewalt auf und durchsuchten sie, konnten jedoch keine wertvolle Beute finden. An den Containern entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro. Die Polizei Buchen bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Ravenstein / Buchen: Erneuter Zeugenaufruf nach Ackerschlepperdiebstahl

Nachdem bereits am 1. Februar ein Ackerschlepper von einem Betriebsgelände in Buchen entwendet wurde, konnte dieser am Samstag aufgefunden werden. Ein Zeuge meldete, dass der gesuchte Traktor in der Nähe eines Parkplatzes im Bereich Merchingen stehen würde. Eine Überprüfung der Polizei Buchen ergab, dass es sich hierbei tatsächlich um den grünen John Deere Ackerschlepper handelte, welcher Anfang Februar gestohlen wurde. Der Traktor hatte zwei platte Reifen und stand verschlossen auf einem Feldweg. Der Ackerschlepper wurde für weitere Ermittlungen abgeschleppt und sichergestellt. Die Polizei Buchen bittet Zeugen und Hinweisgeber, die zwischen dem 1. Februar und dem 21. Februar sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

