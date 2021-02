Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Kellerbrand

Ein Brandalarm am alten Rathaus löste am Samstag, gegen 22.40 Uhr, einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes fest. Die Feuerwehr hatte die Brandentwicklung schnell unter Kontrolle. Ursache war ein technischer Defekt bzw. ein durchgeschmorter Transistor im Serverraum. Verletzt wurde niemand. Es entstand nur geringer Sachschaden. Weitere Beschädigungen am Gebäude entstanden nicht.

