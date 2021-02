Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2021

Heilbronn (ots)

Hardthausen am Kocher - Gochsen: Bäckerei überfallen

Im Hardthausener Ortsteil Gochsen überfielen Unbekannte am Freitagabend eine Bäckerei. Gegen 17.50 Uhr betraten zwei maskierte Männer das Geschäft in der Hauptstraße. Die beiden bedrohten die anwesende Angestellte mit einer kleineren, schwarzen, nicht glänzenden Schusswaffe und forderten von ihr Geld. Nachdem die Frau das Scheingeld aus der Kasse an die Täter übergeben hatte, musste sie sich auf den Boden legen. Daraufhin flüchteten die Männer unerkannt. Die Angestellte beschreibt die Täter als etwa 20 Jahre alt. Beide waren etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie waren mit schwarzen Kapuzenpullis bekleidet. Außerdem trugen beide schwarze Skimasken. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Freitagnachmittag in Gochsen verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

