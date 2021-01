Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Beilstein: "Wintersportgebiet Stocksberg", alle Parkplätze belegt. Bereits am Sonntagmorgen waren sämtliche Parkplätze im Umfeld des Stocksberg belegt. Die Behörden appellieren an die Vernunft der Bevölkerung, solche Gebiete zu meiden. Es wurden bereits Vorbereitun-gen getroffen, die Anfahrtswege zu sperren, um bei Bedarf einen weiteren Andrang vermeiden zu können. Bewegung an der frischen Luft sind im Wesentlichen alleine, mit Angehörigen des eigenen Haushaltes oder mit einer weiteren Person erlaubt. Es gilt weniger ist mehr.

