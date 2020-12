POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Notrufeinrichtungen entwendet - Zeugen gesucht

Nachdem bereits Ende November ein Unbekannter einen Feuerlöscher in der Dr.-Burger-Straße in Tauberbischofsheim entnommen und geleert hatte, wurde von Freitag auf Samstag erneut ein neuer Feuerlöscher entwendet. Der bislang Unbekannte Täter begab sich in eine Tiefgarage in der Dr.-Burger-Straße in Tauberbischofsheim und entwendete dort einen Feuerlöscher. Die Polizei Tauberbischofsheim ermittelt derzeit wegen der Beeinträchtigung von Nothilfemitteln und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

