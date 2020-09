Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Dürrenzimmern: Weintrauben entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche mehrere hundert Kilo Weintrauben im Bereich der Weinberge bei Dürrenzimmern. Vermutlich begaben sich die Täter zum Gewann "Jupiterberg" und ernteten per Hand circa 350 Kilogramm der Trauben der Sorte Grauburgunder. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brackenheim, Telefon 07135 6096, zu melden.

