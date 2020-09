Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.09.2020 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Frankenbach: Fahrradfahrer nach Unfall verstorben

Am Donnerstag vergangener Woche verunglückte ein 77-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg bei Heilbronn-Frankenbach. Der Senior war am späten Nachmittag gestürzt, von Passanten auf dem Feldweg gefunden und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden (siehe Pressemitteilung vom 11.09.2020). Dort erlag der Mann am Freitag seinen schweren Verletzungen.

