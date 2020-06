Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Taläcker: Schwerer Verkehrsunfall

Am Freitagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Künzelsau-Taläcker in der Emil-Nolde-Straße. Gegen 12:20 Uhr übersah vermutlich ein 29-jähriger Paketlieferant beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug einen 92-jährigen Fußgänger. Der Transporter stieß mit dem älteren Mann zusammen, woraufhin dieser stürzte. Der 92-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

