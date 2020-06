POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Walldürn: Verkehrszeichen beschädigt und davon gefahren

Ohne sich um den von ihr verursachten Sachschaden zu kümmern, entfernte sich eine bislang unbekannte Person am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, von einer Unfallstelle in Walldürn. Die Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen das an der Einmündung Am Kreuzweg / Miltenberger Straße angebrachte "Vorfahrt gewähren"-Zeichen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne die Polizei zu verständigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Aus diesem Grund werden nun Zeugen des Unfalls gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden sollen.

Mosbach: Parkendes Auto gerammt

Vermutlich unter Medikamenteneinfluss stand ein 40-Jähriger, der am Dienstagabend in Mosbach ein Radfahrer gefährdet hat und gegen ein geparktes Auto fuhr. Der Besitzer des Opels beobachtete den Unfall kurz nach 22 Uhr im Mosbacher Zwerrenbergweg und verständigte anschließend die Polizei. Die Beamten konnten ermitteln, dass der Unfallverursacher, der mit einem Opel unterwegs war, durch seine Fahrweise zuvor in der Nüstenbacher Straße einen 40 Jahre alten Radfahrer gefährdet hatte. Anschließend fuhr er im Zwerrenbergweg gegen den Opel und hielt vor einer Garage an. Dort wurde er in seinem Auto sitzend angetroffen. Da er eigenen Angaben zufolge Alkohol und Medikamente konsumiert hatte und nicht in der Lage war am Straßenverkehr teilzunehmen, musste er sein Auto stehen lassen und mit den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus kommen. Seinen Führerschein musste er gleich abgeben. Den 40-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot.

