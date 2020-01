Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Igersheim: Kombifahrer gesucht

Auf einer vierstelligen Schadenssumme bleibt eine 20-Jährige sitzen, sollte ihr Unfallgegner nicht gefunden werden. Die junge Frau war am Montagnachmittag um kurz vor 18 Uhr auf der Strecke zwischen Weikersheim und Igersheim unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Kombi wollte an der Auffahrt Markelsheim auf die Landstraße auffahren und übersah dabei wohl die Herannahende im VW Polo. Es kam zum Streifvorgang. Anstatt anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Lenker des Kombis seine Fahrt unbeirrt in Richtung Igersheim fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf den dunklen Kombi geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Montagnachmittag in Tauberbischofsheim leicht verletzt. Ein 47-Jähriger bremste um kurz vor 18 Uhr seinen Toyota auf der Mergentheimer Straße ab um auf das angrenzende Gelände eines Fast-Food-Restaurants abzubiegen. Das bemerkte der dahinter fahrende Lenker eines Sprinters wohl zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Dabei zogen sich Fahrer und Beifahrerin des Toyotas leichte Verletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

